تواصل الجهود الأممية لإحياء مسار السلام في اليمن

واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مساعيه الرامية للتوصل إلى اتفاق تهدئة جديد في اليمن، ووصل خلال الساعات الماضية إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث آخر مستجدات الأزمة اليمنية في ضوء زيارته الأخيرة إلى صنعاء وعدن.

ووفقاً لوكالة سبأ اليمنية الرسمية، فإن المبعوث التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي، وبحث معه مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية لإحياء مسار السلام.

ودعا العليمي، الميليشيات الحوثية، لمراجعة حساباتها والانخراط الجاد والمسؤول مع جهود وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم والشامل باليمن، مجدداً التأكيد على دعم المجلس والحكومة اليمنية، لمساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الإقليميين والدوليين، الرامية لتحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات المتفق عليها.