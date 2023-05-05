منصور بن زايد يلتقى وزير الخارجية البريطاني

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في العاصمة البريطانية لندن، معالي جيمس كليفرلي وزير خارجية المملكة المتحدة.

‏وأكد سموه خلال اللقاء حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والارتقاء بها إلى آفاقٍ أوسع للتعاون والشراكة البنّاءة.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معالي جيمس كليفرلي، بمناسبة تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مُتمنياً سموه للحكومة والشعب البريطاني المزيد من التقدم والازدهار.

‏‎ وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائيّ في عدد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

و تبادل سموه ووزير خارجية بريطانيا وجهات النظر بشأن المستجدات الدولية وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.