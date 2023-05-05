وزراء الخارجية العرب يعقدون الأحد اجتماعين غير عاديين حول السودان وسورية

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الحرب في السودان، ومسألة عودة سورية إلى الجامعة، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس دبلوماسي رفيع المستوى.

وقال الدبلوماسي، طالباً عدم نشر اسمه، إنه «تقرر عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد»، على أن تخصص الدورة الأولى لمناقشة تطورات الأزمة السورية، ومسألة إعادة سورية لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان.

وسيبحث الاجتماع المخصص للسودان الوضع في هذا البلد «بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية»، وفق المصدر.

وبحسب المصدر نفسه، فقد «تقرر عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين، السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للإعداد والتحضير لهاتين الدورتين الوزاريتين غير العاديتين».

كما سيتم، وفقاً المصدر نفسه، عقد «اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد الدورتين غير العاديتين».

وسيترأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية.

والإثنين عُقد في عمان اجتماع تشاوري بمشاركة وزراء خارجية كل من سورية والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث خلاله الوزراء سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ومنتصف أبريل الماضي، عُقد اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة، شاركت فيه أيضاً مصر والعراق والأردن، للبحث في مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربية.