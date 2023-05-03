مبادرة إفريقية لوقف العنف في السودان

أجرى رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية جزر القمر، غزالي عثماني، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبحثا الأوضاع الأمنية الراهنة في السودان، وجهود الاتحاد الإفريقي في إيجاد حل للأزمة التي يمر بها السودان.

ودعا رئيس الاتحاد الإفريقي إلى ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، مبيناً أن الاتحاد الإفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان، وأعرب عن أمله في قبول الأطراف لهذه المبادرة.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة ستدعم الحوار بين طرفي الصراع السوداني، لكنها أيضاً حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحذر في مقابلة مع صحيفة «أساهي» اليابانية من أن المنطقة بأسرها قد تتأثر، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً لوقف إطلاق النار، وتهيئة المناخ للحوار السلمي، واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.