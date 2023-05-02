وفاة 4 أطفال غرقا جراء السيول بجنوب شرق اليمن

لقي أربعة أطفال يمنيين حتفهم، اليوم الثلاثاء، غرقا جراء السيول في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وأفاد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بأن "أربعة أطفال لقوا حتفهم غرقا في إحدى الحفر المائية جراء السيول في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة".

وأضاف السكان أن " أمطارا غزيرة شهدتها عدة مناطق في محافظة شبوة خلال الساعات الماضية ، خلفت أيضا خسائر مادية".

ولقي أربعة أشخاص حتفهم أول أمس الأحد ، جراء انهيار حاجز مائي في محافظة المحويت شمالي اليمن، جراء تدفق السيول.

ويشهد اليمن منذ أسابيع أمطارا غزيرة، أدت إلى تضرر آلاف الأسر، خصوصا النازحة، بحسب تقارير أممية.