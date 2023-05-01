اليمن.. جولة جديدة من التفاوض حول ملف الأسرى منتصف مايو

قال عضو وفد الحكومة اليمنية للتفاوض في ملف الأسرى، ماجد فضائل، إن الفريق الحكومي اتفق مع الحوثيين على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة منتصف مايو الجاري تسبقها زيارات بين مأرب وصنعاء للاطلاع على أوضاع المختطفين والأسرى، مؤكداً أن عدم الاستجابة لمطالب الحكومة وفي مقدمتها السماح بزيارة الأسير "محمد قحطان" والإفصاح عن مصيره، سيدفع الجانب الحكومي لتعليق المفاوضات مع الحوثيين.

وعن إطلاق سراح اللواء فيصل رجب، قال ماجد فضائل إن "إفراج الميليشيات الحوثية عن اللواء رجب، هو محاولة من الميليشيات لكسب ود القبائل وإيجاد موطئ قدم لها في المناطق المحررة".

ووصل إلى صنعاء اليوم، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، في زيارة مفاجئة لبحث سبل التعجيل بالوصول إلى اتفاق هدنة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن زيارة مبعوثها الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" إلى الخليج لتأمين اتفاق جديد في اليمن وإطلاق عملية سلام شاملة. وأوضحت أن ليندركينغ سيلتقي أثناء وجوده في عُمان والسعودية شركاء يمنيين وعمانيين وسعوديين ودوليين.

ميدانيا، شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، تجاه أعيان مدينة في مديرية حيس جنوب الحديدة، ما تسبب في وقوع إصابات في أوساط المدنيين، وأصيب مدنيين اثنين، بانفجار مقذوف حربي من مخلفات ميليشيات الحوثي في حي "السلخانة" بمديرية الحالي، بمدينة الحديدة مركز المحافظة.

وفي مأرب، واصلت الميليشيات إرسال تعزيزات وأسلحة قتالية إلى جبهات المحافظة، مع استمرار شنها هجمات متفرقة على مواقع الجيش اليمني والمقاومة.