اليمن.. ضغوط دولية لتسريع عقد مفاوضات هدنة وسلام دائم

كشفت مصادر حكومية يمنية، عن ضغوطات دولية تمارس على الأطراف اليمنية، للذهاب نحو تحقيق حلم اليمنيين في وقف الحرب نهائيا، والشروع في مفاوضات سلام دائم، والتسريع في الإعلان عن اتفاق الهدنة ومواصلة بناء الثقة.

وذكرت المصادر، بأن الأيام القليلة الماضية، شهدت تحركات اقليمية ودولية لمطالبة الأطراف اليمنية بإعلان ممثليهم في المفاوضات المقبلة، واتخاذ اجراءات تمنع أي طرف من وضع شروط وعراقيل أمام أي تفاهمات سيتم التوصل اليها.

وفيما توقعت المصادر، قرب عقد مفاوضات متعددة بين الأطراف اليمنية، أكدت، أهمية مشاركة جميع الجهات المكونات اليمنية، بما فيها المرأة والمجتمع المدني، في أي مفاوضات سلام مستدام في اليمن، مع الالتزام بالعمل وفقا للمبادئ التي تحفظ حقوق اليمنيين وتمد جسور التواصل بين مختلف المكونات، لمنع أي اختلافات او مشاحنات بينه خلال المفاوضات وتنفيذ مخرجاتها.

وأشارت، إلى ان الوسطاء الدوليين و الاقليميين والمبعوث الأممي إلى اليمن، طالبوا جميع الاطراف التعامل بحسن نية، من اجل رسم خارطة سلام تخدم جميع اليمنيين دون استثناء، والابتعاد عن أي عراقيل تقود إلى توقف عجلة السلام والتنمية في اليمن خلال الفترة المقبلة.

وجددت التأكيد بأن جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومناطق تواجدهم، يطالبون بالسلام الذي يستعيد ويبني دولتهم ويحفظ امنهم واستقرارهم، ويخلق علاقات شراكة مع الجوار ويحفظ أمن المنطقة والاقليم والعالم.

وحذرت المصادر، من محاولة خلط الأوراق والعودة بالأمور إلى مرحلة الاقتتال، واعاقة مسار السلام الذي بدا مع اعلان الهدنة الإنسانية في مطلع أبريل 2022، والحيلولة أمام استكمال تنفيذ بنود بناء الثقة المتمثلة بالملف الانساني.

وبشأن مفاوضات الأسرى، نجحت وساطة قبلية من محافظة أبين، في اقناع ميليشيات الحوثي بالافراج عن الأسير اللواء الركن فيصل رجب، بعد ثمان سنوات من أسره.

وذكر رئيس وفد الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبدالقادر المرتضى، ان اطلاق الأسير فيصل رجب، مبادرة حوثية تؤكد الاستمرار في عملية التفاوض بشأن عملية تبادل كبرى للأسرى وفقا لما تم الاتفاق عليه في مفاوضات جنيف الأخيرة.

وحول توحيد العملة والبنك المركزي، كشفت مصادر مصرفية في اليمن، عن عمليات تنسيق بين صنعاء وعدن، لتوحيد العملة المحلية، وان عملية إخفاء العملة الورقية فئة "الألف ريال"، المختلف حولها، بدأت في جميع المناطق اليمنية، متوقعة ان تصدر اجراءات بنكية جديدة بهذا الخصوص ستعيد العمل بعملة موحدة.

ميدانيا، واصلت الميليشيات تصعيدها القتالي في جبهات غرب وجنوب مأرب، وشنت فجر اليوم، هجمات بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على مواقع قوات الجيش والمقاومة في الكسارة غربا، ووادي آذنة في الجوبة غربا، وفقا لمصادر ميدانية، مشيرة إلى ان القصف الحوثي طال قرى سكنية في عزلة آل عقيل شمال مديرية حريب.

كما صعدت الميليشيات في جبهات شدا ومنبه ، في محافظة صعدة، بشنها قصفا على مواقع لتجمعات المهاجرين الأفارقة ، إلى جانب استهداف مواقع الجيش في محيط سوق آل ثابت بمديرية قطابر.

من جهة أخرى، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن " مسام" نزع 3059 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية، خلال شهر أبريل.