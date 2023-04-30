السعودية تجلي 5197 شخصا من السودان

أعلنت السعودية ، اليوم الأحد ، إجلاء نحو 5197 شخصاً بينهم 184 مواطناً منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) انه "استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطناً سعودياً، و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية".

وأشارت إلى وصول سفينة "الدرعية" إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصاً من الجنسيات التالية: (سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأميركية، والنيبال).

ولفتت إلى أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جنسيات جنوب إفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلاند، والفلبين، وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا.

وأكدت الوكالة حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، لافتة إلى أنه يصل بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصاً (184 مواطناً سعودياً، ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ 100 جنسية).