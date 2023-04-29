أوكرانيا تؤكد استعدادها لهجوم مضاد ضد روسيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن الاستعدادات للهجوم المضاد للجيش الأوكراني ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في كييف، أمس: «تم التعهد بمعدات، وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئياً. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون».

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما وصفه بـ«ليلة رعب روسية»، عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية، أمس، وقال إن 10 مبانٍ سكنية تعرضت للقصف بمدينة أومان.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 21 صاروخاً من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين، قائلة إن روسيا أطلقت الذخائر من قاذفات «تو-95» الاستراتيجية.

وأوضحت بلدية كييف أن الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين.

في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، أمس، إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية في آسيا الوسطى، لمواجهة ما قال إنها جهود أميركية لتعزيز حضورها في المنطقة.

وأضاف: «تحاول الولايات المتحدة استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى، واشنطن تسعى إلى إلحاق الهزيمة بروسيا استراتيجياً في أوكرانيا وتهدد الصين».