كوريا الشمالية تصف أسلحتها النووية بالحقيقة الصارخة

وصفت وزيرة خارجية كوريا الشمالية اليوم الجمعة مجموعة الدول السبع الديموقراطية الثرية بأنها أداة لضمان هيمنة الولايات المتحدة في الوقت الذي انتقدت فيه نداء المجموعة الأخير لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

كان كبار الدبلوماسيين من دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا مؤخرًا في اليابان، قد أدانوا بشكل مشترك تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية وكرروا التزامهم بهدف التخلي التام لكوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

تم إعداد بيانهم كنموذج للقادة في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل في هيروشيما، حيث من المرجح أن تتم مناقشة البرنامج النووي لكوريا الشمالية مرة أخرى.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي إن بلادها ستتخذ رد فعل قوي غير محدد إذا أظهرت دول مجموعة السبع - الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي - أي محاولة سلوكية للتعدي على المصالح الأساسية لكوريا الشمالية.

وقالت تشوي في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية: مجموعة السبع، وهي مجموعة مغلقة من حفنة من الدول الأنانية، لا تمثل المجتمع الدولي العادل ولكنها تعمل كأداة سياسية لضمان الهيمنة الأميركية.

وأضافت تشوي إن بيان مجموعة الدول السبع أثار بشكل خبيث ممارسة كوريا الشمالية المشروعة لسيادتها.