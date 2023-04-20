مشاورات جديدة عقب العيد للوصول إلى تهدئة وسلام دائم في اليمن

كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن ترتيبات واسعة تجري حاليا من قبل الوسطاء الدوليين لبدء مرحلة جديدة من المشاورات حول اعلان هدنة جديدة ببنود جديدة، تنبثق عنها محادثات جانبية بين الاطراف اليمنية في الملفين الانساني والاقتصادي.

وأشارت المصادر، إلى أن مشاورات جديدة ستبدأ عقب اجازة عيد الفطر، بين الاطراف اليمنية في سلطنة عمان والاردن، وسويسرا، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول قضايا خلافية في الملف الانساني منها "اطلاق الاسرى الكل مقابل الكل، وفتح الطرق والمعابر خاصة في تعز"، وفي الملف الاقتصادي تتعلق بالطرق والجهات التي ستتولى صرف المرتبات وبأي عملة، فضلا عن عمليات توحيد البنك المركزي والعملة المحلية"، في حين ستكون هناك مشاورات يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، تتعلق بترتيب مفاوضات مباشرة حول الملفين "السياسي والعسكري".

وتوقعت المصادر، أن يتم تحقيق اختراقات نوعية وكبيرة في الملفين الانساني والاقتصادي، فيما سيكون هناك فترات زمنية طويلة للوصول إلى تفاهمات بين الاطراف اليمنية حول بنود الملفين "السياسي والعسكري والامني".

وأكدت المصادر، بدء العمل فيما يتعلق بزيادة خطوط الملاحة الجوية في مطار صنعاء، وحركة السفن إلى موانئ الحديدة، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة نقلة نوعية في هذين القطاعين وفقا لتفاهمات "مسقط وصنعاء" الاخيرة.

كما أكدت المصادر، وجود جهود كبيرة تبذلها الدبلوماسية الدولية والاقليمية إلى جانب الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص باليمن، من أجل تهيئة جميع الأجواء لمعالجة جميع التحديات التي تعيق التوصل إلى تفاهمات واتفاقات بهدف تحقيق السلام الشامل والدائم بين الأطراف اليمنية.

وفي صنعاء، ارتفعت حصيلة التدافع الذي وقع مساء امس في احد مراكز توزيع المساعدات الخيرية في مدرسة "معين" بمنطقة باب اليمن وسط العاصمة صنعاء، إلى 85 قتيلا بينهم نساء وأطفال، و200 جريح، فيما تعددت الروايات حول اسباب الحادثة التي تسببت بصدمة في اوساط سكان المدينة.

وحمل وزير الاعلام اليمني معمر الارياني في تغريدات على "تويتر"، ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء الحادثة من خلال اطلاق النار من قبل عناصر حوثية لتفريق المتجمعين ما أدى للتدافع، ووقع ماس كهربائي تسبب بسقوط تلك الاعداد من الضحايا المدنيين.

وفي غرب تعز، دمرت القوات المشتركة في محور البرح، مرابض مدافع ومخازن أسلحة حوثية في مدينة البرح الاستراتيجية الواقعة على طريق تعز – المخاء، كرد على استهداف الحوثيين مواقع للمشتركة بالصواريخ الموجهة.

وأفاد الإعلام العسكري للمشتركة بأن الوحدات المرابطة من القوات في محور البرح، دمرت أهدافًا ثابتة وأخرى متحركة لميليشيات الحوثي، مؤكدًا وقوع قتلى وجرحى وخسائر مادية في صفوف الميليشيات.