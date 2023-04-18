السودان.. تعرض موكب دبلوماسي أميركي لإطلاق نار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن موكبا دبلوماسيا أميركيا تعرض لإطلاق نار في السودان، أمس، مؤكدا أن جميع مَن كان فيه بسلام.

وفي تصريحات لصحافيين بعد محادثات مجموعة السبع في اليابان، وصف بلينكن ما حدث بأنه "تصرف طائش وغير مسؤول".

وقال أنه لم يلحق أذى بأي من أفراد الموكب.

وقال بلينكن إنه أوضح لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع أن الحادث غير مقبول.

وأضاف أنه يجري تحقيق بشأن ما حدث، لافتا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى ضلوع وحدات من قوات الدعم السريع.