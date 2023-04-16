عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثون هاتفيا الأوضاع في السودان

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مشترك مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية معالي أنتوني بلينكن، الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

وأكد الوزراء الثلاثة على أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الاتفاق الإطاري بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي المشترك إلى أهمية التعاون المشترك من أجل احتواء الأوضاع الجارية ووقف التصعيد وضمان حماية المدنيين والدفع باتجاه المسارات السلمية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.