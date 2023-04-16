تواصل عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بوصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر أمس، من بينهم 16 أسيراً سعودياً وثلاثة أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء. وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل اهتمام بالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف، جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.