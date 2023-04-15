قرقاش: قلوبنا مع أهل السودان.. ولا بديل عن ضبط النفس والحوار

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، أن العنف لا يولد إلا العنف، ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين في السودان.

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر: «قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف، ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، ولا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقاً بالسودان وشعبه».