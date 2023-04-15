وزير الخارجية الأميركي: القتال في السودان يجب أن يتوقف "فورا"

دعا وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن السبت إلى "الوقف الفوري" للاشتباكات العنيفة الجارية في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يجب أن تتوقف "فورا".

وأعرب بلينكن الموجود في هانوي في فيتنام عن "قلق عميق" حيال القتال الجاري وكتب في تغريدة "نحث كافة الاطراف الفاعلة على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة الحديث لحل المسائل العالقة".