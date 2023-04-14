أوكرانيا وروسيا تتبادلان جثامين عشرات الجنود

تبادلت أوكرانيا وروسيا مجدداً جثامين الجنود الذين قتلوا في الحرب بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر تطبيق تليغرام، اليوم الجمعة: "استعادت أوكرانيا جثامين 82 من الجنود الذين سقطوا في الصراع".

ولم يتم الكشف عن عدد جثامين الجنود التي أعيدت إلى روسيا، وينتظر صدور بيان من موسكو.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه منذ بداية الحرب تم استعادة نحو 800 جثمان، وتعتبر كييف البيانات بشأن القتلى أسرار دولة، ولا تقدم سوى تقديرات، أما روسيا، فتكاد لا تقدم أي معلومات بشأن ضحاياها.