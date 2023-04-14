ربع مليون فلسطيني يصلون الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى

أدى ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان اليوم، في المسجد الأقصى، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقالت الدائرة في بيان لها، إن "250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى".

وبحسب مصادر فلسطينية، نشرت الشرطة الإسرائيلية قبل وبعد صلاة الجمعة، تعزيزات عسكرية في البلدة القديمة وشددت إجراءاتها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وكانت البلدة القديمة من القدس شهدت، فجر اليوم، مواجهات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية، خاصة في منطقة باب حطة، بعد منع آلاف المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى.