عبدالله بن زايد يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين، مؤكدا أنها تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة. كما تمنى سموه المزيد من الازدهار والنماء للبلدين الشقيقين.