ألمانيا تطرد سفيرة تشاد رداً على طرد سفيرها من نجامينا

أعلنت ألمانيا، أمس، أنها طالبت سفيرة تشاد في برلين بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، رداً على تحرك مماثل من جانب تشاد الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رداً على طرد سفيرنا لدى نجامينا بلا أساس، استدعينا سفيرة تشاد في برلين، مريم علي موسى، وطلبنا منها مغادرة ألمانيا في غضون 48 ساعة. نعبر عن أسفنا لوصول الأمور إلى هذا الحد».

وتم طرد السفير الألماني لدى تشاد، جوردون كريكه، الأسبوع الماضي، وقالت وزارة الإعلام التشادية إن القرار جاء بسبب «عدم احترام الأعراف الدبلوماسية».

وقال مصدران بالحكومة التشادية إن الطرد كان بسبب تعليقات لكريكه انتقد فيها تأجيل الانتخابات وقرار محكمة يسمح للرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي بالترشح للرئاسة.