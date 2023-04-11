روسيا تعلن تدمير 100 وحدة مدفعية للجيش الأوكراني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللفتنانت جنرال إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية دمرت نحو 100 من وحدات المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، مضيفاً في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 10 صواريخ من طراز هيمارس وقذائف راجمات الصواريخ، وصاروخ من طراز «جروم2» ودمرت 14 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

وأكد نائب قائد القوات الجوية الروسية، اللفتنانت جنرال آندريه ديمين، أن موسكو تعتزم إصلاح قوات الدفاع الجوي بعد اكتساب خبرة جديدة في الحرب في أوكرانيا، مضيفاً في مقابلة مع صحيفة «ريد ستار»، نشرت أمس، أن روسيا ستعزز دفاعاتها بعد انضمام فنلندا، التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا بطول 1300 كيلومتر، إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتابع أن قوات الدفاع الجوي واجهت عدداً من التحديات في مواجهة الضربات الأوكرانية، موضحاً أنه تم إنشاء وحدات دفاع جوي في المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية للدفاع عن المنشآت الرئيسة، بينما كثفت روسيا إنتاج نظام «آر.إل.كيه-إم.سي» المضاد للطائرات المسيرة.

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني تصدى لـ60 هجوماً روسياً وأسقط ست طائرات مسيرة، منذ أول من أمس، موضحاً أن مدينة خيرسون في الجنوب تعرضت لقصف مدفعي كثيف.

واتهم قائد القوات المسلحة الأوكرانية في الشرق، الجنرال أولكسندر سيرسكي، روسيا باستخدام «مناورات الأرض المحروقة هناك»، وقال إن «المباني والمواقع يتم تدميرها من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية»، مشيراً إلى أن «الوضع صعب، ولكنه تحت السيطرة».

وفي وسط تلك التطورات، أعلنت روسيا وأوكرانيا أنهما أجرتا عملية مقايضة كبيرة للأسرى، أمس، بإطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.