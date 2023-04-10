رئيس الدولة يبعث رسالة خطية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تتضمن دعوة لحضور COP28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، رسالة خطية، إلى فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، تتصل بالعلاقات الثنائية، ودعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.

سلم الرسالة إلى فخامته، سعادة محمد حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة.