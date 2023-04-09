عبدالله بن زايد يؤكد أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في هذا الصدد على أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل نحو دفع مسارات السلام والاستقرار في المنطقة من أجل ازدهار ورخاء شعوبها.

كما ناقش سموه ووزير الخارجية الأميركي المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة من أجل صون الأمن والسلم الدوليين.