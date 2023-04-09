وفد سعودي يصل إلى إيران لمناقشة افتتاح السفارة

وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد، إلى إيران، أمس؛ إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين بتاريخ السادس من أبريل الجاري.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كل التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.