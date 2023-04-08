تاجر أسلحة روسي يقترح على ترامب اللجوء في روسيا

اقترح تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، اللجوء في روسيا، معتبراً أنّه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

وبوت الذي أفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في ديسمبر الماضي، في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، وجّه برقية إلى ترامب، يحذّره فيها من أنّ «إدارة الرئيس جو بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها». وأضاف بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحافيين «ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذاً آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي».

وأوقِف فكتور بوت في العام 2008 في تايلاند، وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 25 عاماً.