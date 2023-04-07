لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي

طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الجمعة، من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بعد القصف الإسرائيلي المتعمد فجر اليوم لعدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي على أثر القصف والاعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان".

وأشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني.