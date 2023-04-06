إسرائيل تحمّل لبنان مسؤوليّة القذيفة الصاروخية وتنسب القصف لـ"حماس"

أُطلقت 34 قذيفة صاروخية، من لبنان، صوب إسرائيل، اليوم الخميس، فيما أُغلق المجال الجويّ، من حيفا شمالا، وتقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وأُصيب شخصان في فسوطة ويانوح - جت، بجراح طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن صافرات الإنذار أُطلقت شماليّ البلاد، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص. وفي بيان ثان، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان، باتجاه إسرائيل"، مضيفا أنه "تم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية وحركة "حماس" الفلسطينية، مسؤولية إطلاق صواريخ من لبنان نحو إسرائيل. وقال، في بيان، إن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل، إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا". وأضاف أن "الحديث عن حدث متعدد الجبهات لكن الفاعل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي جهة حركة حماس الفلسطينية من لبنان".