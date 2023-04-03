عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليونان في أثينا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة أثينا، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية اليونان الصديقة الازدهار والرخاء، مؤكداً عمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه رحب رئيس الوزراء اليوناني بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتميز، مؤكداً أن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة ومتميزة.

وجرى خلال اللقاء بحث مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى جمهورية اليونان في أغسطس الماضي ودورها في دفع مستوى الشراكة بين البلدين إلى أفق أرحب من النمو والتطور.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء اليونان، بهذه الزيارة ونتائجها المثمرة التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وخلقت فرصا واعدة لتطوير التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية.

وتطرقت مباحثات الجانبين أيضا إلى أهمية تعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 561 مليون دولار أميركي في عام 2021، بنسبة نمو بلغت حوالي 68 في المائة مقارنة بعام 2020. كما بحثا أطر التعاون المشترك في قطاع الطيران وأهمية العمل بشكل مستمر لزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين التي حققت مستويات جيدة الفترة الماضية.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل في إطار المنظمات الدولية وبحثا الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات وجمهورية اليونان ترتبطان بشراكة استراتيجية متطورة ومتنامية قائمة على أسس صلبة من الصداقة والاحترام المتبادل.

وأضاف سموه أن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين شهدت على مدار عقود تطورا وازدهارا في شتى المجالات، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية اليونان تحرصان على استثمار كافة الفرص المتاحة لتوسيع شراكتهما وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويسهم كذلك في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشاد سموه بالدور البارز والبنّاء الذي تقوم به جمهورية اليونان الصديقة عبر الإسهام في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى اليونان، مختلف أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في عدة مجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأكد سموه، ووزير خارجية اليونان، عمق ورسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين التي بدأت عام 1975 وشهدت على مدار عقود تطورا مستمرا وتعززت مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2020. كما استعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الجهود الدولية المبذولة في مكافحة التغير المناخي واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" العام الجاري.

وناقش سموه ووزير خارجية اليونان الأوضاع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والعالمية. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بما حققه البلدين من إنجازات تنموية ملموسة في مختلف القطاعات جراء شراكتهما الاستراتيجية الراسخة.

من جانبه رحب نيكوس ديندياس بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تشكل دفعا قويا لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات في إطار شراكتهما الاستراتيجية.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد وصل في وقت سابق إلى اليونان في زيارة عمل حيث أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى المطار واصطفت حرس الشرف تحية لسموه، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.