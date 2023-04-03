بلدية نيويورك تحذر من أي أعمال شغب خلال محاكمة ترامب

حذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز، اليوم الإثنين، من أنّ أيّ شخص في المدينة سيلجأ إلى العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيتمّ توقيفه ومحاسبته أيّاً كان.

وقال آدمز خلال مؤتمر صحافي عشية مثول ترامب أمام المحكمة: "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدًا (الثلاثاء)، رسالتنا واضحة وبسيطة: تحكّموا بأنفسكم".