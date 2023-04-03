تفاصيل لقاء السيسي مع ولي العهد السعودي في جدة

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مائدة السحور في جدة اليوم.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد رحب ولي العهد السعودي بالرئيس المصري في بلده الثاني المملكة، فيما عبّر السيسي عن الشكر لأخيه ولي العهد السعودي على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، إن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.