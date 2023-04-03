محاكمة 5 أشخاص في باريس للاشتباه في تحضيرهم لهجوم قرب الإليزيه

بدأت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، اليوم الاثنين، محاكمة خمسة أشخاص اعتقلوا في 2019 بعد عملية اختراقهم من قبل عملاء في المديرية العامة للأمن الداخلي والاشتباه في تخطيطهم لهجوم بالقرب من الإليزيه.

والمتهمون الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 17 و39 عاما عند توقيفهم بين أبريل ويوليو 2019، يخضعون للمحاكمة بتهمة الارتباط بمنظمات إجرامية ارهابية. ويمثل أربعة في قفص الاتهام بينما يحاكم الخامس طليقاً تحت رقابة قضائية.

ومن المقرر أن تعقد معظم جلسات المحاكمة التي ستستمر حتى 19 أبريل خلف أبواب مغلقة، لكون اثنان من المتهمين قاصرين حين الوقائع المعنية.

ووفقاً للادعاء، أظهر التنصت على المكالمات الهاتفية والتعليقات التي وردت خلال الاجتماعات التحضيرية للمجموعة، التحضير لعمل عنيف يستهدف محيط قصر الإليزيه والشرطة المناوبة، وربما المدنيين في جادة الشانزليزيه.