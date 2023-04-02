أوكرانيا تدعو الصين إلى مباحثات بشأن خطة السلام مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تسعى إلى التواصل مع السلطات الصينية لمناقشة الخطة التي اقترحتها بكين للسلام بين روسيا وأكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر مشترك مع قادة سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ومولدوفا: «يجب عمل كل شيء لإشراك أكبر عدد من الدول في الانتصار في هذه الحرب».

ونقلت بلومبرغ عن زيلينسكي القول: «نبعث إشارات ونقول إننا مستعدون للقاء والتحدث. نحن بانتظار إجابة».

إلى ذلك، وعد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارة لمواقع قوات بلاده بزيادة إمدادات الذخيرة.

وفي مقطع مصور نشرته الوزارة عبر «تليغرام» ظهر شويغو وهو يترأس اجتماعاً لكبار ضباط الجيش، من بينهم رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، كما ظهر شويغو وهو يقول للضباط إن روسيا ستتخذ خطوات لتعزيز إمدادات الذخيرة للقوات على الجبهة. وقال: «تم تحديد حجم الإمدادات الأكثر طلباً من الذخيرة. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادتها».

في المقابل، طلبت أوكرانيا من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على ما أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، أمس.

وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وبتمويل أميركي حصلت عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد.

من جانب آخر، اتهمت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، واستندت في تأكيدها إلى عريضة على الإنترنت في أوكرانيا وقع عليها أقل من 1000 شخص حتى الآن.

وقالت كيم إن مثل هذه العريضة قد تكون مخططاً سياسياً من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم.

واتهمت كيم، وهي تشغل منصب نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أيضاً، السلطات الأوكرانية بأنها «مصابة بجنون العظمة الذي لايمكن الشفاء منه والذي يصور لهم أن بإمكانهم هزيمة روسيا ومن ثم التسبب في كارثة نووية تهدد وجودهم».