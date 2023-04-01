السعودية.. 7.4 مليون معتمر وزائر للمسجد الحرام خلال أول 8 أيام من رمضان

كشف مدير عام الإحصاء في الحرم المكي بالسعودية، عيسى الهذلي، عن أن عدد الزوار والمعتمرين خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان بلغ سبعة ملايين و420 ألفًا و320 فردًا.

ونقلت قناة «العربية» السعودية اليوم السبت عن الهذلي قوله إن متوسط مدة السعي والطواف تقدر بنحو ساعة و47 دقيقة خلال هذه المدة، مشيرا إلى أنه تم توزيع 364 ألفًا و80 عبوة ماء زمزم داخل صحن المطاف.

وكانت وزارة الحج والعمرة، السعودية أعلنت الأربعاء الماضي إتاحة الحجوزات لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيق «نسك» وكذلك تطبيق«توكلنا».