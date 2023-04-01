بابا الفاتيكان يغادر المستشفى مازحا: "لا زلت على قيد الحياة"

خرج بابا الفاتيكان، فرنسيس من المستشفى، اليوم السبت، بعد حوالي ثلاثة أيام خضع خلالها للعلاج من التهاب الشعب الهوائية.

وأثناء نقل رئيس الكنيسة الكاثوليكية، إلى الفاتيكان من "مستشفى جيميلي"، توقف موكبه أمام مدخل المستشفى.

وقال البابا مازحا "ما زلت على قيد الحياة" وأعلن أنه سيقيم قداسا في ساحة القديس بطرس، يوم أحد الشعانين، مما يبدد مخاوف في الفاتيكان بأن البابا ربما لن يشارك في قداسات أسبوع الآلام وحتى تلك الخاصة بعيد الفصح.

يشار إلى أن البابا ، نقل إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية. وأشارت تقارير إلى أن صحته تحسنت بعد ليلتين بالمستشفى.

وأشار الكاردينال البارز بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، جيوفاني باتيستا الجمعة إلى أن البابا سيحضر قداسات أسبوع الآلام وعيد الفصح بعد عودته إلى الفاتيكان من المستشفى.