اليمن.. الميليشيات تبدأ مناورات تصعيد جديدة

كشفت مصادر عسكرية يمنية، عن تحركات لميليشيات الحوثي على الأرض تهدف لكسب مزيد من المناطق الجغرافية ذات الطبيعة الاستراتيجية والأهمية الاقتصادية لفرض واقع جديد بالتزامن مع الجهود الدولية الرامية لإعادة التهدئة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات بدأت في محافظتي الجوف والبيضاء مناورات قتالية واسعة، كشفت فيها عن أسلحة متطورة تلقتها خلال فترة الهدنة السابقة، بينها صواريخ موجهة، ومسيرات حديثة.

وكانت الحكومة اليمنية، جددت تحذيرها من استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب وشبوة وتعز، والتي تسببت في موجة نزوح، وتفاقم الأوضاع الانسانية متجاهلة دعوات التهدئة.

وبشأن تبادل الأسرى، أفاد مصدر حكومي أن عملية تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثي ستتم من 6 مطارات لمدة 3 أيام ابتداءً من 11 إبريل المقبل، وستقوم بها منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وفي صنعاء، أكدت مصادر عسكرية وأمنية، قيام ميليشيات الحوثي بعملية تسريح آلاف من منتسبي أجهزة الأمن والوحدات العسكرية التي كانت في عهد نظام الرئيس السابق، مشيرة إلى أن كل المسرحين من الذين تشملهم كشوفات التوظيف قبل العام 2000، وتم استبدالهم بعناصر حوثية.