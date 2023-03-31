مسؤولة أميركية تطالب باستبعاد روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن روسيا يجب ألا تكون عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس.

وأضافت من كوستاريكا حيث تشارك في قمة الديموقراطية إن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، ويجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا، لكن ميثاق الأمم المتحدة لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم".

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتباراً من السبت لمدة شهر خلفاً لموزمبيق.

وأكدت السفيرة الأميركية أنها تتوقع من روسيا أن تتصرف بطريقة مهنية حين تتولى الرئاسة، رغم تشكيكها في ذلك.

وأضافت: "نتوقع أيضاً أن تسعى الى فرص للدفع قدما بحملتها للتضليل الإعلامي ضد أوكرانيا والولايات المتحدة وكل حلفائنا، وفي كل فرصة نعبر عن قلقنا بشأن تصرفات روسيا".

وشددت على أن الولايات المتحدة ستدين تصرفات روسيا وستطلع العالم بأسره على ما تقوم به روسيا وعواقب أفعالها ضد أوكرانيا.