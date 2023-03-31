قتلى بينهم أطفال في حريق عبارة ركاب بالفلبين وإنقاذ 230

لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم وأُنقذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبارة بجنوب الفلبين، على ما أعلنت السلطات أمس.

وكانت العبارة ليدي ماري جوي 3، في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو بإقليم سولو عندما شب الحريق في ساعة متقدّمة الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها، وفق المسؤول عن إدارة الكوارث نيكسون ألونزو.

وتمكن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادون من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بينما كانت العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان. ولم يحدد المحققون بعد سبب الحريق الذي اندلع الساعة 11 مساء تقريبا (1500 بتوقيت غرينتش) الأربعاء قبالة جزيرة باسيلان عندما كان كثير من الركاب نائمين في حجرات مكيفة الهواء في الطابق السفلي من العبارة.

وارتفعت حصيلة الضحايا بعد العثور على 18 جثة داخل قمرة مكيّفة في العبارة المتفحمة بحسب حاكم باسيلان جيم ساليمان.

وقال الضابط في خفر السواحل ريخارد مارفي نقلا عن شهود عيان إن «الركاب أصيبوا بالهلع لأنهم كانوا نائمين عندما شبّ الحريق».

وعمد القبطان إلى إيصال السفينة إلى مياه ضحلة للسماح لمزيد من الأشخاص بالسباحة والنجاة.