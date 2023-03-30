محمد بن سلمان يهنئ رئيس الدولة بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية

بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وأعرب ولي العهد السعودي، عن أطيب التهاني وأجمل التبريكات لسموه، متمنياً لهم التوفيق والعون لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتحقيق المزيد من التقدم والرقي.