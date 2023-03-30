خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الدولة بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لصاحب السمو رئيس الدولة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.