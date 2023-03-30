قتلى بينهم أطفال في حريق بعبارة فلبينية وإنقاذ 225

لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم وأُنقذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبارة بجنوب الفلبين، على ما أعلنت السلطات الخميس.

وكانت العبارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو بإقليم سولو عندما شب الحريق في ساعة متقدّمة الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها، وفق المسؤول عن إدارة الكوارث نيكسون ألونزو.

وتمكن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادون من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بينما كانت العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان.

وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل زورقا تابعا له وهو يرش الماء على العبارة المشتعلة فيما كان عناصره على متن مراكب أصغر حجما ينقذون الركاب من المياه في الظلام.

وارتفعت حصيلة الضحايا بعد العثور على 18 جثة داخل قمرة مكيّفة في العبارة المتفحمة بحسب حاكم باسيلان جيم ساليمان.

وقال الضابط في خفر السواحل ريخارد مارفي نقلا عن شهود عيان إن "الركاب أصيبوا بالهلع لأنهم كانوا نائمين عندما شبّ الحريق".

وعمد القبطان إلى إيصال السفينة إلى مياه ضحلة للسماح لمزيد من الأشخاص بالسباحة والنجاة.

وأكد ساليمان "العثور على 12 جثة... ثلاثة منها لأطفال بينهم رضيع".

ورجح ساليمان ارتفاع عدد المفقودين لأن عدد الركاب الفعلي تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب.

وأضاف في تصريحات "قد يكون هناك ركاب لم يتسجلوا في القائمة".

ولم تتضح بعد ملابسات الحريق.