قرار أممي «تاريخي» لتحقيق العدالة المناخية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أمس، بالإجماع قراراً «تاريخياً» يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن «واجبات» الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، من على منبر الجمعية العامة، «سوياً، أنتم تكتبون التاريخ»، معتبراً أنّه حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على «اتّخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها».

والقرار، الذي وصفه الكثيرون بالتاريخي، أتى ثمرة نضال استمر سنوات، قادته دولة فانواتو، ومنظمات غير حكومية، في المحيط الهادئ بعد حملة بادر إليها طلاب جامعة في فيجي في العام 2019.

وبموجب القرار، الذي شاركت في رعايته أكثر من 121 دولة، ستطلب الجمعية العامة رأي محكمة العدل الدولية بشأن دور الدول في مكافحة الاحترار المناخي، الذي يشكل تحدياً غير مسبوق له تداعيات على الحضارة الإنسانية برمتها. ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن «واجبات الدول» في حماية المنظومة المناخية «للأجيال الحالية والمقبلة».