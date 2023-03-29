تعديل وزاري في سورية يشمل 5 حقائب أبرزها النفط

قال الإعلام الرسمي السوري اليوم الأربعاء إن الرئيس بشار الأسد عين وزيرا جديدا للنفط وبدّل أربعة وزراء آخرين في تعديل وزاري.

وورد في تقرير الإعلام أنه عيّن فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا لبسام طعمة. وكان قدور مديرا عاما للشركة السورية للنفط في العامين الماضيين.

وعيّن الأسد محسن عبدالكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبدالقادر جوخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

والتعديل هو أكبر تعديل وزاري يجريه الأسد منذ انتخابه في 2021 لتولي الرئاسة سبعة أعوام أخرى، وأجرى الأسد في 2021 تعديلا في مناصب قليلة فقط في الحكومة.

وبدل الأسد وزير دفاعه في أبريل 2022.