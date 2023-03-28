مواجهات بين القوات اليمنية والميليشيات في شبوة ومأرب

تواصلت المواجهات بين القوات اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات مديريتي "مرخة وحريب"، تم خلالها إسقاط مسيرتين حوثيتين في مرخة شبوة والمشجح غرب مأرب.

وأكدت مصادر ميدانية، أن القوات المرابطة في مرخة العليا وحريب مأرب، تمكنت من إفشال محاولات تسلل وتصدت لهجمات الحوثيين تجاه مواقعها في المديريتين.

وأسقطت قوات دفاع شبوة، طائرة مسيرة حوثية في جبهة مديرية مرخة العليا، وتمكنت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني في مأرب من إسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه مواقع القوات بعد فشلها في تحقيق أي تقدم في جبهات حريب ومرخة، على مدى الأيام القليلة الماضية.

وفي تعز، تمكنت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني من إسقاط مسيرة حوثية في الجبهة الشرقية للمدينة، وقصفت الميليشيات الحوثية الأحياء السكنية في "زيد الموشكي والوكيل ومحيط جبل جرة"، بالمدفعية، ما تسبب في أضرار مادية.

وفي صنعاء، أعلنت قبائل خولان النفير وحمل السلاح في مواجهة ميليشيات الحوثي التي تمارس شتى أنواع التنكيل بحق أبناء قبائل طوق صنعاء، ودعت القبائل في بيان لها، إلى الالتحاق بمشروع المقاومة ورفض كل أشكال الاضطهاد والظلم التي تمارسها الميليشيات بحق أبناء خولان واليمن عامة.

وفي شأن إطلاق سراح الأسرى، أكدت مصادر يمنية مطلعة أنه تم تحديد يوم 19 رمضان للبدء في إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى المشمولين في اتفاق جنيف، موضحة أن الصليب الأحمر نفذ خلال الساعات الماضية ترتيبات واسعة لتنفيذ عملية التبادل.