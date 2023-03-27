تعطل الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية بسبب هجوم لقراصنة موالين لروسيا

أفاد خبراء لوكالة فرانس برس بأنّ الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية معطّل منذ صباح الإثنين نتيجة هجوم تبنّته مجموعة القرصنة الإلكترونية الموالية لروسيا "نو نيم" انتقاماً لدعم باريس لكييف.

وقال إيفان فونتارينسكي المدير الفنّي في مجموعة تاليس المكلف بالدفاع السيبراني، إنّ الموقع الإلكتروني تعرّض لهجوم "حرمان من الخدمات" من طريق إغراقه بسيل من الطلبات بما يفوق قدرته على التعامل معها، مشيراً إلى أنّ مجموعة قراصنة موالية لموسكو تطلق على نفسها اسم "نو نيم" تبنّت الهجوم عبر قناتها على موقع تليغرام انتقاما من فرنسا بسبب دعمها لأوكرانيا.

وقال نيكولا كانتان كبير المحللين في فريق تحليل التهديدات لدى تاليس التي تضمّ حوالي خمسين خبيراً حول العالم إنّ "نو نيم" واحدة من نحو 80 مجموعة قراصنة مؤيدة لروسيا تستهدف مؤسسات في البلدان التي تدعم أوكرانيا بما في ذلك دول أوروبا الغربية.