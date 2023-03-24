يونيسف: 11 مليون طفل في اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 11 مليون طفل في اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وحذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة، الاسم الرسمي للمنظمة، اليوم الجمعة، من أن 2.2 مليون فتاة وفتى في اليمن يعانون من سوء التغذية، وأنه بدون تدابير فورية، سيصبح الوضع أكثر خطورة .

وأضافت المنظمة أن أكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد لدرجة أن حياتهم في خطر محدق إذا لم يتلقوا العلاج.

وتقول المنظمة إن أكثر من 11 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في اليمن بين عامي 2015 و 2022، لافتة إلى أنها بحاجة إلى حوالي 484 مليون دولار لمواصلة مساعداتها للأطفال في اليمن هذا العام، مع اتخاذ تدابير مهمة لتأمين الإمدادات الأساسية.