الإمارات تتضامن مع باكستان وأفغانستان وتعزي في ضحايا الزلزال

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن خالص تعازيها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وإلى أفغانستان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان زلزال بقوة 6.5 درجات قد ضرب أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند، بمنطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي «EMSC».

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن سكان مدينة روالبندي الباكستانية هربوا من منازلهم، فيما جاءت شهادات أخرى مماثلة من لاهور.