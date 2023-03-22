الإمارات تتضامن مع باكستان وأفغانستان وتعزي في ضحايا الزلزال
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - عن خالص تعازيها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وإلى أفغانستان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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