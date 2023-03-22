واشنطن تتهم بكين وموسكو بتشجيع تجارب بيونغ يانغ الصاروخية

اتهمت الولايات المتحدة صراحةً كلاً من الصين وروسيا، أول من أمس، بـ«تشجيع» التجارب الصاروخية الكورية الشمالية من خلال منعهما مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقف موحّد بشأن هذه القضية.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن «ثلاث دول ترفض الانخراط في دبلوماسية حسنة النية في ما يتعلق بهذا التهديد». وأضافت أن هذه الدول الثلاث هي كوريا الشمالية التي تواصل تجاهل العروض المتعددة للحوار، وروسيا والصين اللتان تنتهجان في المجلس عرقلة تشجّع كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية من دون أي محاسبة.

وسألت السفيرة الأميركية: «كم مرة يتعين على كوريا الشمالية أن تنتهك موجبات قرارات مجلس الأمن قبل أن تكفّ الصين وروسيا عن التصرف كدرع للنظام الكوري الشمالي؟».