الخميس أول أيام رمضان في الأراضي الفلسطينية واليمن

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وقال مفتي القدس في بيان: "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان فلم تثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة".

وأضاف: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي تُشدّ إليها الرحال، نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر المبارك".

كما أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.