اليمن.. جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى في مايو

تواصل الترحيب الدولي باتفاق الحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثي، على إطلاق سراح 887 أسيراً خلال مفاوضات جنيف الأخيرة.

وأشادت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، بالاتفاق وحثت الأطراف اليمنية للبناء عليه باتجاه تحقيق السلام، كما رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، بما تم التوصل إليه بجنيف، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى أن الأمم المتحدة مستعدة وحريصة على تيسير التقدم نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وكشف المبعوث عن جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى ستعقد في مايو المقبل، وأكد أن معاناة جميع اليمنين الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم الذين يتألمون بسبب المخاوف بشأن مصير ذويهم، ستنتهي قريبا.

إلى ذلك، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن دافني ماريت، إن اللجنة تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دورها كوسيط محايد، وتيسير الزيارات الإنسانية البحتة لأماكن الاحتجاز، والمساهمة في استعادة الروابط العائلية، ودعم الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

ورحب البيت الأبيض بإعلان أطراف النزاع اليمني، التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بالبناء على هذا الإنجاز من أجل التوصل الى تسوية مستدامة للنزاع في اليمن.

ميدانياً، شنت ميليشيات الحوثي هجمات على مواقع القوات اليمنية المرابطة في مديرية حريب جنوب مأرب، وغرب شبوة، وتعز، وتصدت لها القوات.

وحول استقبال اليمنيين لشهر رمضان هذا العام، أكدت مصادر محلية أن شهر رمضان يهل على اليمنيين هذا العام مثقلاً بالعديد من الأزمات، بينها أزمة الغاز المنزلي، وغياب صرف المرتبات، وارتفاع أسعار السلع الجنوني، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.